У самолета Azur Air, следовавшего по маршруту Камрань — Барнаул, в результате жесткой посадки загорелась стойка шасси, пострадали 56 человек. Одна из пассажирок рассказала, что на борту возникла паника.

За медпомощью 49 обратились человек, госпитализирован 1 с переломом позвоночника в горбольницу, в двух случаях переломы. Основные повреждения у людей — ссадины, острая реакция на стресс, повышение артериального давления, обострение хронических заболеваний.