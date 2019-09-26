Басманный суд Москвы отпустил на свободу фигуранта «московского» дела Алексея Миняйло

Судья Артур Карпов сказал, что не увидел в представленных материалах доказательств участия подсудимого в массовых беспорядках. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, обвинения с Миняйло пока не сняты, поскольку это компетенция следственных органов.

Алексей Миняйло был единственным обвиняемым по «московскому» делу, который оставался под стражей. Изначально Следственный комитет просил оставить его в СИЗО, но на заседании следователь предложил отправить волонтера предвыборного штаба юриста ФБК Любови Соболь под домашний арест. Представитель прокуратуры высказался в пользу освобождения.