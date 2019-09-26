Франция скорбит из-за смерти бывшего президента страны Жака Ширака

Политику было 86 лет. В Париж приходят соболезнования от руководителей других стран и европейских чиновников.

На всех муниципальных учреждениях Парижа приспустят флаги. В окружных муниципалитетах откроют книги соболезнований. Такие распоряжения отдала мэр французской столицы Анн Идальго. Она выразила соболезнования близким Жака Ширака. Парламент Франции минутой молчания почтил память политика, который руководил страной 12 лет, с середины 90-х годов прошлого века. Отовсюду приходят соболезнования. Выдающимся государственным деятелем, прекрасным партнёром и другом назвала Ширака немецкий канцлер Ангела Меркель. Это был замечательный политик, его утрату ощутит не одно поколение французов, отметил британский премьер Борис Джонсон. Великим европейцем назвал Ширака глава Европарламента Давид Сассоли. Он сказал, что бывший президент Франции всегда выступал за мир и демократию, основополагающие ценности Европы. Телеграмму с соболезнованиями вдове политика направил и российский президент. Владимир Путин отметил большой личный вклад экс-президента Франции в развитие двусторонних отношений. Российский руководитель также назвал Ширака мудрым и дальновидным государственным деятелем.

Самочувствие экс-президента Франции резко ухудшилось после смерти старшей дочери в 2016-м году. С тех пор Жак Ширак не участвовал в официальных церемониях и редко принимал посетителей.