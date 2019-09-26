Почти половина клубов Премьер Лиги не смогли преодолеть барьер 1\16 финала Кубка страны по футболу

Оступился на первой же стадии турнира и действующий обладатель трофея московский Локомотив.

Сразу 7 из 16 представителей элиты российского футбола не сумели переиграть соперников из низших дивизионов. Для сравнения, в прошлом розыгрыше лишь два клуба Премьер Лиги на стадии 1\16 завершили выступление в турнире. Свидетельствует ли это о том, что уровень отечественного футбола в провинции внезапно вырос . Или о том, что ведущим командам страны по прежнему наплевать на Кубок, оценят историки. Пока же можно констатировать, что у Кубка России будет новый владелец. Победитель предыдущего розыгрыша Локомотив проиграл в Калининграде местной Балтике в серии послематчевых пенальти. И сложил полномочия.

ФК Краснодар оказался в Нижнем Новгороде слабее одноименной команды. Динамо оступилось во Владивостоке. Рубин крупно проиграл подмосковным Химкам. Наконец, Крылья Советов потерпели поражение в Москве от лидирующего в ФНЛ столичного Торпедо.. Из числа грандов российского футбола продолжают борьбу за трофей Зенит, Спартак и ЦСКА .

Матчи 1\8 финала футбольного Кубка страны пройдут в конце октября.