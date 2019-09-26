Недалеко от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 5,7
Очаг залегал на глубине 12 километров, — сообщают сейсмологи. Многие жители в панике выбегали на улицы. Информации о жертвах разрушения пока не поступало.
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Очаг залегал на глубине 12 километров, — сообщают сейсмологи. Многие жители в панике выбегали на улицы. Информации о жертвах разрушения пока не поступало.
Худрук Пермского академического театра Борис Мильграм: «Спектакль для театра — это святое» «Я не собираюсь увольнять сотрудника за открытое высказывание его гражданской позиции. А основания для выговора у меня есть – не качественное исполнение роли, нарушение этических норм театра, превышение должностных обязанностей…»