Мосгорсуд перенес рассмотрение вопроса о законности приговора актеру Павлу Устинову

Мосгорсуд отложил на 30 сентября рассмотрение вопроса о законности приговора актеру Павлу Устинову. Такое решение было принято в связи с необходимостью технического обеспечения исследования доказательств по делу, в том числе, видеозаписей задержания актера. Напомним, Устинов получил 3 с половиной года по обвинению в насилии по отношению к сотруднику Росгвардии. Актер находится под подпиской о невыезде. Адвокат Анатолий Кучерена говорит, что пока рано делать какие-либо выводы.

Напомним, в защиту Павла Устинова выступает актерское сообщество, письма в его поддержку опубликовали священники, историки, учителя.