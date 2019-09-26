«Известия» не продлили контракт с автором критической статьи о Минобороны

Ранее материал удалили с сайта издания без объяснения причин.

«Контракт истек и не продлен», написал в своем Facebook военный обозреватель «Изветий» Илья Крамник, отметив, что ищет работу. Ранее в комментарии «Эху» он сообщил, что после выхода статьи о министре обороны Сергее Шойгу ему заблокировали доступ к редакционному аккаунту, а главный редактор рекомендовал журналисту в ближайшие несколько дней не выходить на работу, так как решается вопрос о его дальнейшем сотрудничестве с «Известиями». Его материал сняли с сайта через несколько часов после публикации, теперь статья доступна в Facebook Крамника. Она представляет собой комментарий к первому интервью Шойгу, в котором министр приписывает себе вывод Вооруженных сил России из системного кризиса. Автор отмечает, что действующее военное руководство действительно привнесло ряд важных нововведений, но, цитата, «связывать процесс восстановления армии с назначением на должность Сергея Шойгу вряд ли корректно». Крамник отмечает, что процесс облегчения условий службы солдат, а также перевооружение армии начались еще при Анатолии Сердюкове. Журналист также раскритиковал закрытость Минобороны при Шойгу.

Крамник уверен, что его материал убрали с сайта под административным давлением. В редакции «Известий» эту ситуацию не комментируют.