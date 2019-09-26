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14:09, 26 сентября 2019

Росмолодежь собирается заняться обучением студентов противостоянию фейковым новостям

Газета «Ведомости» отмечает, что в Росмолодежи эти сведения комментировать не стали.



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