Росмолодежь собирается заняться обучением студентов противостоянию фейковым новостям
Газета «Ведомости» отмечает, что в Росмолодежи эти сведения комментировать не стали.
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Газета «Ведомости» отмечает, что в Росмолодежи эти сведения комментировать не стали.
Худрук Пермского академического театра Борис Мильграм: «Спектакль для театра — это святое» «Я не собираюсь увольнять сотрудника за открытое высказывание его гражданской позиции. А основания для выговора у меня есть – не качественное исполнение роли, нарушение этических норм театра, превышение должностных обязанностей…»