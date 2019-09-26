Власти Москвы отказались согласовать акцию «Бессмертный ГУЛАГ»

Ее планировалось провести 6 октября в память о жертвах политических репрессий и в поддержку нынешних политических заключенных. Чиновники сослались на то, что в уведомлении якобы не указаны формы и методы охраны общественного порядка, — рассказал «Эху» один из заявителей, сопредседатель московской организации Партии народной свободы Михаил Шнейдер.

Еще один представитель организаторов Андрей Нечаев написал на своей странице в Фейсбуке, что неформально мэрия предлагала убрать из заявки упоминания о нынешних политических репрессиях. Заявители отказались.