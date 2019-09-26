Больше половины американцев, как показали опросы, одобряют начало процедуры импичмента Дональда Трампа

Инициаторы процедуры, предполагающей отстранение главы государства от должности, считают, что во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским президент США оказывал давление на правительство Украины, преследуя личную цель – вывести из президентской гонки своего конкурента.

Депутаты Конгресса США от Демократической партии объявили о начале расследования сообщений американских спецслужб о попытках Трампа и его адвоката Джулиани оказать давление на руководство Украины с целью улучшить позиции действующего президента на предстоящих выборах, пишет издание Уолл-стрит джорнал, ссылаясь на собственные источники. – Во время июльского разговора с Зеленским, стенограмма которого будет опубликована сегодня, глава Белого дома, по крайней мере, восемь раз произнес фамилию Байдена, его возможного соперника в президентской гонке 2020 года, настаивая на необходимости расследования Киевом коррупционной деятельности сына бывшего вице-президента на Украине. Как пишет украинский портал Новое время, последние опросы, проведенные в США, показывают: начало процедуры импичмента поддерживают 55 процентов американцев, что однако не означает, что они поддержат ее в итоге. Сейчас же ситуация может сыграть на руку Трампу и мобилизовать его электорат, настроив его против, цитата, «злодеев-демократов, которые нечестными методами пытаются сбить президента с ног», считает обозреватель издания.

В Кремле обратили внимание на публикацию стенограммы разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, отметив, что это не часто встречается в дипломатической и межгосударственной практике. В целом же, как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это является внутренним делом двух стран.