Во Франции скончался бывший глава государства Жак Ширак.

Ему было 86 лет.

«Угас сегодня утром в окружении близких, спокойно», — об этом зять бывшего президента Франции сообщил агентству France-Presse. Французское издание Le Figaro отмечает, что Жак Ширак ушел из жизни в своем доме в Париже, где он жил с супругой Бернадетт. Он был одним из самых ярких французских политиков, возглавлял страну с 1995 по 2007 год. До этого он занимал несколько министерских постов, дважды был премьер-министром, и 18 лет был мэром Парижа. Под его руководством Франция стала частью еврозоны, была отменена обязательная военная служба. Жак Ширак также сократил срок полномочий президента с 7 до 5 лет. Одной из высших ценностей политик считал свободу слова. Об этом он говорил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в 2001 году.

В 2005 году Жак Ширак перенес тяжелый инсульт, с тех пор его несколько раз госпитализировали. В последние годы состояние здоровья бывшего президента Франции заметно ухудшилось. Последний раз на официальном мероприятии он появлялся в 2014 году.

Дата прощания с Жаком Шираком будет названа позже.

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