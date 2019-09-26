Генпрокуратура выступила против реального срока заключения актёру Павлу Устинову

Он ранее получил 3 с половиной года колонии за то, что по версии следствия вывихнул плечо росгвардейцу. Мосгорсуд сегодня начал рассмотрение жалоб на приговор Тверского суда как защиты Устинова, так и надзорного ведомства.

Приговор излишне суровый, исправление Павла Устинова возможно без изоляции от общества — такова теперь позиция генпрокуратуры. Ещё недавно она просила 6 лет заключения для актёра. Но из-за мощной общественной поддержки и акций возле администрации президента, которые начали коллеги Устинова, надзорное ведомство предложило смягчить приговор. Защита добивается его полной отмены и оправдания. На заседании Устинов отвечая на вопрос тройки судей во главе с Еленой Ивановой сказал, что не контактировал с потерпевшим росгвардейцем Александром Лягиным и ему не за что извиняться перед силовиком. Сам Лягин, которому по версии следствия актёр вывихнул плечо, тоже сегодня назвал в суде слишком жестоким приговор в виде трёх с половиной лет колонии. Мосгорсуд согласился посмотреть видеозаписи задержания Устинова, которые не стали смотреть в первой инстанции. Впрочем, даже и по той записи, оценку которой судья Криворучко давать не стал, видно, что молодой человек не сопротивлялся и не бил силовиков. Устинов стоял на Тверской, смотрел в планшет. К нему подбежали росгвардейцы, задержали, применяя дубинки, а позже молодого человека обвинили в том, что он нанёс травму сотруднику Росгвардии. Технической возможности у суда посмотреть записи сегодня не было, это сделают в понедельник. Выйдя из суда, Устинов сказал многочисленным журналистам, что надеется на справедливый исход дела. Его мама тоже рассчитывает, что сына оправдают.

Пленка:

В суд пришла омбудсмен Татьяна Москалькова. Она обещала прокомментировать процесс после его окончания. Росгвардеец Лягин после заседания отказался общаться с прессой. Он вышел из зала в окружении приставов, которые преградили журналистам дорогу, чтобы силовику не задавали вопросов. Дело в том, что Лягин просил суд приобщить и просмотреть видеозапись момента задержания Устинова с портала YouTube, но что это за видео выяснить так и не удалось.

Устинов сейчас находится под подпиской о невыезде. Не исключено, что власти решили посмотреть на численность и лозунги митинга в поддержку фигурантов «московского дела», который пройдет в предстоящее воскресенье на Проспекте Сахарова и затем принять окончательное решение по Устинову. Такое мнение в интервью «Эху» высказал первый вице-президент Центра политических технологий, профессор Высшей школы экономики Алексей Макаркин. Алексей Макаркин напомнил, что в России выносится менее одного процента оправдательных приговоров.