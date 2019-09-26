Прокуратура Новосибирской области опротестовала правила в местных школах, согласно которым, звонок дается для учителя и только он решает, когда ученики могут покинуть класс. Как рассказал старший помощник прокурора Дмитрий Лямкин, надзорное ведомство решили проверить, достаточно ли дети отдыхают между уроками.

По словам Лямкина, дисциплинарные меры в отношении учителей и директоров школ, которые нарушают правила сейчас, прорабатываются. Комментариев из министерства просвещения пока не последовало.