Скончался бывший президент Франции Жак Ширак
Жак Ширак занимал пост президента Франции с 1995-ого года по 2007-ой.
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Жак Ширак занимал пост президента Франции с 1995-ого года по 2007-ой.
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