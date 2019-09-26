Священник, которого задержали по обвинению в изнасиловании приемных детей, называет их показания «вымышленными»

Такую позицию сторона защиты озвучила вчера в суде, где священнику избирали меру пресечения. Адвокаты намерены обжаловать арест.

Потерпевшими по уголовному делу в отношении самого многодетного священника России проходят 7 его приемных детей. Настоятеля обители обвиняют по трем статья уголовного кодекса, в том числе в изнасилование детей младше 14 лет и развратных действия. Вместе с Николаем Стремским была задержана его совершеннолетняя дочь с супругом. Их обвиняют в «Незаконном лишении свободы».

Приемных детей отец Николай Стремский с супругой матушкой Галиной начали брать около 30 лет назад. За это время не менее 70 детей были усыновлены или взяты под опеку.

Вчера в суде адвокаты Николая Стремского называли его одним из самых известных священнослужителей России, и говорили, что по их мнению, его арест «может нанести колоссальный ущерб христианскому миру». Сам Николай Стремский особенно переживал, что не сможет носить крестик в СИЗО, что «для священнослужителя немыслимо».

Следователи со своей стороны рассказывали о широких связях Стремского в правоохранительных органах, государственных структурах и в криминальном мире. Но судья эти данные посчитал «неподтвержденными» и «несостоятельными». Отмечу, что Никоалй Стремский лично встречался с Патриархом Московским и всея Руси Алексием II и Президентом России Владимиром Путиным. Во время обысков у Николая Стремского нашли документы на дорогую недвижимость в России и за рубежом.

В 2015 году Стремского задерживали по подозрению в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде. Но тогда уголовное дело прекратили.



Сегодня в Саракташ губернатором области Денисом Паслером была направлена комиссии от регионального правительства. Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Ольга Ковыльская ситуацию не комментировала и вчера ушла в отпуск.