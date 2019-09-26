Перенос апелляции на приговор Устинову может быть связан с митингом в поддержку фигурантов московского дела в субботу

Перенос судебного заседания по апелляции на приговор актеру Павлу Устинову может быть связан с митингом в поддержку фигурантов «московского дела» 29 сентября. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин.

«Вполне возможно, что это связано с митингом. Здесь стоит вопрос: что делать. Исход, связанный с условным сроком более вероятен. У нас не принято по неформальному обычаю выносить оправдательные приговоры, особенно по таким делам. Это очень маловероятно, но здесь уже всякое возможно. Будут смотреть, что и как будет на этом митинге, сколько будет людей, какая активность, что будут говорить, что перед этим будет в Интернете», — сказал он.

А.Макаркин добавил, что петиции и открытые письма различных профессиональных сообществ также влияют на вынесение решения по делу П.Устинова.

Сегодня Мосгорсуд перенес рассмотрение апелляции на приговор фигуранту «московского дела» П.Устинову на 30 сентября.

Митинг в поддержку фигурантов «московского дела» пройдет 29 сентября на проспекте Сахарова в Москве. Начало в 15.00.

17 сентября Тверской районный суд Москвы приговорил актера П.Устинова к трем с половиной годам колонии за вывих плеча росгвардейца на акции протеста 3 августа.