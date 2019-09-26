К председателю Псковского обл. совета профсоюзов и депутату местного парламента от «Единой России» пришли с обыском

Силовики пришли с обыском по делу о растрате к председателю Псковского областного совета профсоюзов и депутату местного парламента от «Единой России» Ульяне Михайловой. Об этом сообщает сайт МБХ-медиа. Сама Михайлова подтвердила эту информацию и добавила, что крайне удивлена. По версии следствия, глава Совета профсоюзов за последние два года 4 раза съездила в Петербург, потратила почти 200 тысяч рублей командировочных и оформила это как рабочие визиты.