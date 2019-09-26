Корреспондент AР утверждает, что столкнулась с угрозами со стороны руководства ЦИК после интервью с Памфиловой

Корреспондент агентства Associated Press Наталья Васильева утверждает, что столкнулась с угрозами со стороны руководства Центризбиркома после интервью с главой комиссии Эллой Памфиловой. Об этом сообщает сайт «Медиазона». По словам журналистки, после выхода материала представитель ЦИК заверил ее руководителя, что у Васильевой никогда не сложится карьера и ее не будут пускать в МИД, Кремль и Центризбирком. Имя человека, от которого, по утверждению журналистки, исходили угрозы – не уточняется. Интервью Памфиловой вышло в конце августа. Центризбирком пообещал передать информацию о Васильевой в коллегию по жалобам на прессу. Журналистку обвинили в искажении слов Эллы Памфиловой. После претензий со стороны ЦИК, Associated Press внесло поправки в интервью, расширив один ответ Памфиловой на одну фразу и исправив слово «остановить» на «предотвратить» в предложении о возможностях главы ЦИК повлиять на события, которые вылились в масштабный политический кризис.