Военному обозревателю «Известий» заблокировали доступ к редакционному аккаунту после выхода статьи о министре обороны

Военному обозревателю «Известий» Илье Крамнику заблокировали доступ к редакционному аккаунту после выхода критической статьи о министре обороны Сергее Шойгу. Об этом журналист сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Наш главный редактор сказал, что мне в ближайшие несколько дней лучше не выходить на работу, так как решается вопрос о моей дальнейшей трудовой деятельности в «Известиях». Пропуск, а также админка наверное уже заблокированы. Админку я проверил: действительно, не могу зайти в свой аккаунт в базе данных, редактировать и добавлять статьи», — сказал он, подчеркнув, что официально об увольнении ему не сообщали.

Журналист отметил, что разговор с главным редактором состоялся после того, как статья была удалена с сайта. Он опубликовал ее в Facebook, а также дал комментарий СМИ по поводу сложившейся ситуации.

По словам И.Крамника, материал удалили из-за административного давления.

Ранее сайт газеты «Известия» удалил критическую статью о министре обороны Сергее Шойгу своего военного обозревателя И.Крамника. Материал сейчас доступен только на его странице в Facebook.