Оппозиционеры подадут заявки в мэрию Москвы на проведение пикета и шествия памяти жертв политических репрессий

Партии «Гражданская инициатива», «Яблоко», ПАРНАС и проект «Декоммунизация» подадут в мэрию Москвы заявки на проведение массового пикета и шествия памяти жертв политических репрессий «Бессмертный ГУЛАГ». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель московского отделения ПАРНАС и один из организаторов акций Михаил Шнейдер.

«В ходе обсуждения мы договорились, что подаем заявку на массовый пикет у «Стены скорби» на 6 октября. Сегодня уведомление будет подано. Кроме того, мы подаем в суд на мэрию. Жалоба в суд будет написана в течение сегодняшнего дня, мы ее подадим завтра. Мы также подадим уведомление на шествие 13 октября. Тот же маршрут, абсолютно под кальку с уведомления на 6 число, только дата переписана», — сказал он.

По словам политика, цель акций — «почтить память жертв ГУЛАГа и потребовать прекращения политических репрессий в нынешней России».

М.Шнейдер добавил, что сегодня мэрия сообщила об отказе согласовать проведение демонстрации от Соловецкого камня до Стены скорби на проспекте Сахарова в память о жертвах ГУЛАГа и с требованием прекращения политических репрессий в нынешней России 6 октября.

«Я был уверен, что нам эту акцию согласуют. Она политическая, но там нет требований роспуска Думы, отставки Собянина или Путина. Нам ее не согласовали под смешным предлогом, что в уведомлении не были указаны способы обеспечения общественного порядка и организации медицинской помощи во время мероприятия. Это полный бред, эта фраза кочует из одного уведомления в другое, она дежурная», — сказал он.

Кроме того, добавил М.Шнейдер, мэрия отмечает, что прохождение маршрута будет мешать движению граждан и проезду транспорта.

Ранее партии «ПАРНАС», «Гражданская инициатива», «Яблоко» и проект «Декоммунизация» подали заявку на проведение шествия от Соловецкого камня на Лубянке до «Стены скорби» на проспекте Сахарова 6 октября. Участники акции должны были нести в руках портреты жертв политических репрессий – как происходящих в прошлом, так и нынешних.

Организаторы акции требуют «открытия архивов карательных органов, реабилитация жертв репрессий в СССР и прекращение политических репрессий в современной России».