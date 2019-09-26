Суд перенес рассмотрение апелляции на приговор актеру Устинову на 30 сентября

Мосгорсуд перенес рассмотрение апелляции на приговор фигуранту «московского дела» актеру Павлу Устинову на 30 сентября. Об этом сообщает корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

30 сентября суд посмотрит видеозапись, которую ранее судья Алексей Криворучко отказался приобщить к делу.

17 сентября Тверской суд Москвы приговорил актера Павла Устинова к трем с половиной годам колонии за вывих плеча росгвардейца на акции протеста 3 августа.