Воронежский «Факел» на своем официальном сайте встал на защиту пожарных, дежуривших на стадионе

Инцидент произошел во время матча Кубка России по футболу против тульского Арсенала.

Информацию о том, что пожарный расчет поливал болельщиков водой во время кубкового матча, распространили некоторые СМИ накануне. Особо отмечалось, что температура воздуха в Воронеже в это время была всего 6 градусов тепла.

Сегодня ФК Факел выступил с официальным заявлением по поводу инцидента.

Где было отмечено, что в самом начале перерыва на секторе активной поддержки хозяев произошло возгорание, ( по словам очевидцев, горело одно из пластиковых кресел на трибунах)

В связи с этим усилиями пожарного расчета, дежурившего на стадионе, очаг возгорания был оперативно нейтрализован. Никто из болельщиков, успевших заблаговременно покинуть район открытого огня, не пострадал— отмечается на сайте Факела

Добавим, что сам матч завершился победой тульского «Арсенала» со счетом 2-1