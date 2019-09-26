Столичная гей-пара с приемными детьми, покинувшая Россию из-за возбужденного уголовного дела, запросила убежище в США

По словам юристов, представляющих интересы Андрея Ваганова и Евгения Ерофеева, причиной стали обыски в их квартире. Как передает интернет-издание «Медиазона», в ЛГБТ-группах «Выход» и «Стимул» отмечают, что гей-пара сейчас чувствует себя в безопасности. Их приемные дети, добавили юристы, пошли учиться в американскую школу и адаптируются к новым условиям жизни. В свою очередь, в интервью агентству «Интерфакс» в качестве причины, по которой Ваганов и Ерофеев попросили политическое убежище в США, их представители назвали непрекращающийся, по их мнению, интерес российских правоохранительных органов к жизни семьи. Уголовное дело из-за усыновления двоих мальчиков гей-парой было возбуждено в июле. Его фигурантами стали чиновники отдела соцзащиты администрации столичного района Марьино. После этого у Ваганова и Ерофеева, их родителей и брата одного из мужчин прошли обыски.

Сами члены ЛГБТ-пары проходят по уголовному делу в качестве свидетелей.