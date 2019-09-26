Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции актера Павла Устинова, осужденного на три с половиной года колонии по обвинению в насилии в отношении сотрудника Росгвардии.

На сегодняшнем заседании судья зачитал документ, в котором содержалась информация о приговоре и о том, что прокуратура сочла его излишне строгим. Ведомство попросило назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Адвокаты попросили отменить приговор и оправдать Устинова. Кроме того, защита настаивает на том, что к делу должны быть приобщены видеозаписи задержания актера.

Сам Павел Устинов, который сейчас находится под подпиской о невыезде поблагодарил всех, кто его поддерживает. Адвокат актера, Анатолий Кучерена отметил, что пока рано делать какие-либо выводы.

ПЛЕНКА – КУЧЕРЕНА

В защиту Павла Устинова выступили многие актеры, режиссеры, а также представители других профессиональных сообществ. Именно после серии этих акций Устинова отпустили под подписку из СИЗО.