Гей-пара с приемными детьми, покинувшая Россию из-за уголовного преследования, запросила политическое убежище в США

Об этом сообщает сайт Медиазона со ссылкой на юристов, представляющих интересы мужчин.

В июле Следственный комитет объявил об уголовном деле о халатности против московских чиновников из отдела соцзащиты, которые допустили усыновление детей гомосексуальной парой. У Андрея Ваганова и Евгения Ерофеева прошел обыск. Силовики вскрыли замки в их квартире. В этот момент пара находилась в отпуске и решила не возвращаться в Россию, чтобы, как поясняли мужчины, обеспечить безопасность детей.