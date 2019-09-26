С космодрома Плесецк стартовала ракета Союз со спутником для Министерства обороны
Как сообщает пресс-служба ведомства, к этому моменту спутник успешно отделился от третьей ступени ракеты. В министерстве подчеркнули, что запуск прошел штатно.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Как сообщает пресс-служба ведомства, к этому моменту спутник успешно отделился от третьей ступени ракеты. В министерстве подчеркнули, что запуск прошел штатно.
Худрук Пермского академического театра Борис Мильграм: «Спектакль для театра — это святое» «Я не собираюсь увольнять сотрудника за открытое высказывание его гражданской позиции. А основания для выговора у меня есть – не качественное исполнение роли, нарушение этических норм театра, превышение должностных обязанностей…»