Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие под названием «Бессмертный ГУЛАГ»

Акцию памяти жертв политических репрессий и солидарности с нынешними политзаключенными планировалось провести 6 октября.

Отказ чиновники объяснили тем, что в уведомлении якобы не были указаны формы и методы охраны общественного порядка, — рассказал Эху один из заявителей, сопредседатель московской организации «Партии народной свободы» Михаил Шнейдер

Акцию планировалось провести в формате шествия от Лубянской площади до памятника Жертвам политических репрессий.