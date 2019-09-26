Мосгорсуд отложил до 30 сентября рассмотрение апелляции на приговор актеру Павлу Устинову

Как сообщает наш корреспондент, в суде не нашлось технических средств для просмотра доказательств по делу. Суд решил посмотреть видео задержания Павла Устинова, которое, по мнению защиты, доказывает его невиновность.

Генпрокуратура на сегодняшнем заседании попросила назначить Устинову наказание, не связанное с лишением свободы. Сотрудник Росгвардии, который проходит как пострадавший по этому делу сообщил, что считает нынешний приговор слишком суровым.

Защита настаивает на полном оправдании актера.

В середине сентября Павла Устинова приговорили к трем с половиной годам колонии по обвинению в применении насилия к сотруднику Росгвардии.