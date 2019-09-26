Депутат Мосгордумы Яндиев назвал политика Навального «представителем одной из башен Кремля»

Депутат Мосгордумы 7-го созыва Магомет Яндиев назвал оппозиционного политика Алексея Навального «представителем одной из башен Кремля». Такое мнение он высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мне нравится конспирологическая версия, что Навальный – это представитель одной из башен Кремля. Когда башенки Кремля ссорятся друг с другом, подключается Навальный. Когда они мирятся и милуются, он отдыхает», — сказал он.

М.Яндиев подчеркнул, что фигура А.Навального выгодна власти, чтобы аккумулировать недовольство молодежи.

«В обществе есть определенное недовольство разными сторонами. Безусловно, нужно это недовольство подхватывать и управлять им. С этой точки зрения идея, что кто-то из власти придумал ресурс, который собирает недовольство молодежи, выглядит более-менее правдоподобно», — отметил он.

При этом М.Яндиев добавил, что связывает свою победу на выборах в Мосгордуму с рекомендациями «Умного голосования» А.Навального, а также поддержкой политиков, не допущенных до выборов, в частности независимого кандидата Ильи Яшина и коммуниста Владислава Колмагорова.

Доцент МГУ М.Яндиев был избран депутатом Мосгордумы на выборах 8 сентября. За него призывали голосовать политики В.Колмагоров и И.Яшин. Отдать голос за его кандидатуру также предлагала система Алексея Навального «Умное голосование». Его главным конкурентом на выборах была проректор ВШЭ Валерия Касамара.