Федеральное агентство по делам молодежи будет учить студентов противодействовать фейковым новостям

Эксперты считают это очередной попыткой снизить протестную активность среди молодых людей.

До конца этого года Росмолодежь планирует организовать в вузах Центрального, Южного и Уральского федеральных округов восемь научно-просветительских лекций-дискуссий под названием «Россия и мир: понимание будущего». Учить студентов будут противодействию «фейковым новостям в постправде» и информационным инструментам манипуляции. Им также расскажут о внешней политике России, международных отношениях и о роли молодежи контексте глобальных вызовов и смены технологических эпох. Потратить на эти мероприятия планируется 3 миллиона рублей – соответствующий конкурс агентство разместило на сайте госзакупок, пишет газета «Ведомости». Еще 15 миллионов выделено на проведение дискуссионных клубов, в которых, как предполагается, примут участие 30 тысяч студентов по всей стране. Дискутировать они будут о патриотизме, экономике, глобализации и госслужбе. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают, что этот проект стал реакцией на всевозрастающую протестную активность среди студентов. Политологи уверены: такие лекции вряд ли возымеют эффект – сразу после них молодежь снова выйдет на митинги.

На запрос издания в Федеральном агентстве по делам молодежи не ответили