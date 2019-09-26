В Новосибирске прокуратура признала незаконным правило, согласно которому звонок об окончании урока дается для учителя

В Новосибирской области прокуратура признала незаконным правило, согласно которому звонок об окончании урока дается для учителя, и только когда педагог объявит об окончании урока, школьник вправе покинуть класс. Об этом рассказал старший помощник областного прокурора Дмитрий Лямкин

Лямкин добавил, что сейчас решается вопрос о дисциплинарных мерах в отношении учителей и директоров, которые таким образом нарушают закон.