В Пермском суде полицейский, обвиняемый в избиении подростка, заявил: действовал «как гражданин», а не «как силовик»

В Пермском суде полицейский, обвиняемый в избиении подростка, заявил, что действовал «как гражданин», а не «как силовик», — об этом пишет сайт Медиазона. Сотрудника ППС обвиняют в нарушении полномочий. По версии следствия, он ударил задержанного 17-летнего юношу ногой по лицу. Коллеги подсудимого это подтвердили. Они сказали, что подросток использовал ненормативную лексику в адрес структуры МВД.

Адвокат полицейского Андрей Мартьянов уверен, что его подзащитный оказался единственным, кто в этой ситуации «поступил по-мужски».

Инцидент произошел в апреле, когда подростка ночью доставили в полицию из-за того, что он был нетрезвым на улице.