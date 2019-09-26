Росгвардеец который считается пострадавшим по делу Устинова: обвиняемому избрали слишком суровое наказание

Сотрудник Росгвардии, который считается пострадавшим по делу актера Павла Устинова, заявил, что обвиняемому избрали слишком суровое наказание. Об этом сообщает наш корреспондент из Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на приговор Устинову. При этом росгвардеец добавил, что считает актера виновным.

Защита настаивает на полном оправдании Павла Устинова. Генпрокуратура требует наказания, не связанного с лишением свободы. Сейчас, как сообщает наш корреспондент, в суде собираются посмотреть видеозапись, которая по версии защиты, доказывает невиновность Устинова. Речь идет о ролике, который отказался смотреть судья Тверского суда Алексей Криворучко.

В середине сентября Тверской суд приговорил Павла Устинова к трем с половиной годам лишения свободы, обвинив в применении насилия к бойцу Росгвардии во время акции протеста.

Сам актер не признает вину. Он говорит, что в месте проведения акции протеста оказал случайно и не оказывал сопротивления при задержании.

Заседание продолжится в понедельник, 30 сентября.