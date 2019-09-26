Депутат МГД Яндиев подтвердил, что планирует организовать встречи с не допущенными до выборов в 45 округе политиками

Депутат Мосгордумы 7-го созыва Магомет Яндиев подтвердил, что планирует сотрудничать с не допущенными до выборов в 45 округе политиками, в том числе, c независимым кандидатом Ильей Яшиным и коммунистом Владиславом Колмагоровым. Он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что в ближайшем будущем проведет с ними встречи.

«Безусловно, эта задача передо мной стоит, я от этой идеи не отказываюсь. Я с ними готов сотрудничать, слушать их всех. Пройдет две недели, прежде чем мы получим кабинеты, окончательно освоимся и полноценно сможем начать работу. Сейчас какое-то время уйдет на оргвопросы», — сказал он.

М.Яндиев уточнил, что планирует провести либо общую встречу со всеми, либо организовать серию индивидуальных встреч с политиками.

Доцент МГУ М.Яндиев был избран депутатом Мосгордумы на выборах 8 сентября. В частности, за него призывали голосовать политики В.Колмагоров и И.Яшин. Отдать голос за его кандидатуру также предлагала система Алексея Навального «Умное голосование». Его главным конкурентом на выборах была проректор ВШЭ Валерия Касамара.