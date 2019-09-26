Уполномоченный при президенте по правам человека приехала в Мосгорсуд, где рассматривают жалобу на приговор Устинову

Уполномоченный при президенте по правам человека приехала в Мосгорсуд, который приступает к рассмотрению жалобы на приговор актеру Павлу Устинову. Как сообщает наш корреспондент, в ответ на вопросы журналистов Татьяна Москалькова предложила не предвосхищать решение суда.

В середине сентября Тверской суд приговорил Устинова к трем с половиной годам лишения свободы, признав виновным в применении насилия к бойцу Росгвардии. Актер не признал вину, он рассказал, что случайно оказался на пушкинской площади. Где его впоследствии задержали. Устинов подчеркивал, что не оказывал сопротивления. В его поддержку развернулась масштабная общественная кампания.