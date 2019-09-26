В борьбу за Кубок России по футболу вступили клубы Премьер Лиги
Однако преодолеть раунд 1\16 финала смогли далеко не все представители элиты
Сложил полномочия действующий обладатель Кубка страны столичный Локомотив. Железнодорожники уступили в Калининграде местной Балтике в серии послематчевых пенальти. К слову, состав москвичей в преддеврии важнейшего матча Чемпионта против Зенита был далек от оптимального.
Дали отдых своим лидерам и доугие представители Премьер Лиги. Чем их соперники из низших дивизионов с удовольствием воспользовались. Краснодар проиграл в Нижнем Новгороде одноименной команде. Динамо оступилось во Владивостоке. Рубин крупно проиграл подмосковным Химкам. А столичное Торпедо переиграло самарские Крылья Советов. В то же время, Зенит, Спартак и ЦСКА сумели пробиться в 1\8 финала.
Матчи этой стадии Кубка России пройдут 30 и 31 октября.