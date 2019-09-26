Мосгорсуд в ближайшие минуты должен приступить к рассмотрению апелляции на приговор актеру Павлу Устинову

Его приговорили к трем с половиной годам колонии по обвинению в применении насилия к бойцу Росгвардии на акции протеста 3 августа.

Свою вину актер не признал, он рассказал, что на месте проведения акции оказался случайно и сопротивления при задержании не оказывал.

На прошлой неделе началась масштабная общественная кампания в поддержку Устинова, на фоне которой его выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.