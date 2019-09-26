Причиной пожара в хостеле на территории Измайловского кремля в Москве, по предварительным данным, короткое замыкание

Инцидент произошел сегодня ночью

Основная версия возникновения возгорания — замыкание электропроводки, которое привело в том числе к сильному задымлению, из-за чего пострадали люди. Об этом агентству ТАСС сообщили в экстренных службах. В Следственном комитете отметили, что еще одна возможная причина – неосторожное обращение с огнем. Пожар произошел в хостеле «Петр I», который занимает со второго по шестой этаж здания в московском районе Измайлово. По данным телеграм-канала Baza, возгорание началось в комнате, где находился охранник – уходя на обход, он включил обогреватель, а когда вернулся, помещение уже было в огне. Площадь пожара составила 8 квадратных метров, к половине 3.40 его потушили. По информации к телеграм-канала Baza, из здания эвакуировали 120 человек. Пострадали 19, причем один из них в коме. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник также сообщает, что одна женщина находится в тяжелом состоянии в коме. При этом ТАСС в экстренных службах сообщили о том, что из здания спасли 15 человек, пострадавших семеро, пятеро госпитализировали с признаками отравления продуктами горения.

По факту возгорания прокуратура Москвы начала проверку соблюдения требований пожарной безопасности в хостеле.