По разным данным, от 49 до  56 человек пострадали в результате жесткой посадки Боинга в аэропорту Барнаула

В Минздраве говорят, что в основном у людей ушибы и ссадины, а также реакция на стресс. Один человек получил тяжелые травмы – у него диагностирован перелом позвоночника.

По предварительным данным, у лайнера, прилетевшего из Вьетнама, загорелась стойка шасси. На борту было более 340 человек. Людей эвакуировали по надувным трапам.

В самолете возникла паника, — рассказала одна из пассажирок. Впрочем, с этой версией согласились не все люди, находившиеся на борту

По словам министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева, аварийная посадка Боинга не нарушила работу аэропорта. Борт стоит между рулежными дорожками и не мешает другим воздушным судам. Аэропорт работает в штатном режиме.

Между тем, зампред правительства Алтайского края Игорь Степаненко рассказал, что изначально аварию приняли за продолжение учений, начавшихся в городе утром. Чиновник заверил, что службы сработали своевременно и эффективно.