Минюст США по предложению генпрокурора проведет собственное антимонопольное расследование в отношении компании Фейсбук

Минюст США по предложению генпрокурора Уильяма Барра проведет собственное антимонопольное расследование в отношении компании Фейсбук. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Между тем, расследованием уже занимается Федеральная Торговая комиссия США. Цель -= выяснить, нарушала ли социальная сеть законодательство в сфере конкуренции. В частности, один из конкурентов, компания Snapchat, пожаловалась, что Фейсбук копировал функции ее приложения и мешал распространению Snapchat в Инстаграм.