Москва выразила заинтересованность в окончании войны в Донбассе, — сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В беседе с журналистами он пересказал свой диалог с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на торжественном приеме в Нью-Йорке.

В свою очередь, Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант» рассказал, что новый президент Украины сыграл решающую роль в том, чтобы состоялся обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.