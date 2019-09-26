Мэрия Москвы не согласовала акцию памяти жертв политических репрессий и  солидарности с нынешними политзаключенными

Столичная мэрия отказала в согласовании акции памяти жертв политических репрессий и солидарности с нынешними политзаключенными. Об этом сообщил один из заявителей акции, бывший министр экономики Андрей Нечаев.

По его словам, формальная причина отказа заключается в том, что в уведомлении якобы не были указаны формы и методы охраны общественного порядка. Неформально же мэрия, по словам Нечаева, предлагала убрать из заявки упоминание о нынешних политических репрессиях.

Акцию «Бессмертный ГУЛАГ» планировалось провести 6 октября в виде шествия от Лубянской площади до памятника Жертвам политических репрессий в сквере на пересечении проспекта Сахарова и улицы Садовая-Спасская