49 человек, по данным алтайского Минздрава, обратились к медикам после жесткой посадки Боинга в Барнауле

Один пострадавший госпитализирован с переломом позвоночника, — сообщает агентство ТАСС.

По словам регионального министра Дмитрия Попова, у людей в основном ссадины, острая реакция на стресс, повышенное давление и обострение хронических заболеваний.

По предварительным данным, вчера вечером при посадке Боинга, прилетевшего из Вьетнама, у лайнера в аэропорту Барнаула загорелась стойка шасси. На борту было более 340 человек. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Ранее информационные агентства сообщали, что за медицинской помощью обратились 56 человек.

Зампред правительства Алтайского края Игорь Степаненко сказал, что поначалу экстренную посадку самолета приняли за продолжение учений, проходивших в городе утром. При этом он заверил, что все службы работали эффективно.