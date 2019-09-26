Сайт газеты «Известия» удалил критическую статью о министре обороны Сергее Шойгу своего военного обозревателя Крамника

Материал сейчас доступен только на его страничке в Фейсбуке. О чём идёт речь в публикации расскажет Андрей Гаврилов.

Связывать восстановление российской армии с нынешним министром обороны Сергеем Шойгу вряд ли корректно. Поскольку ещё при его предшественнике Анатолии Сердюкове начался процесс перевооружения, приняли ключевые решения по поводу изменения структуры Вооружённых сил и управлению ими. Условия службы призывников тогда же улучшились, их освободили от хозяйственных работ, реорганизовали систему питания в войсках, отмечает военный обозреватель Известий Илья Крамник. По его оценке боеспособность российской армии нельзя было бы восстановить за короткий период с момента назначения Шойгу осенью 2012го года до военной операции России в Крыму или Сирии. Крамник также критикует в статье Шойгу за то, что с его приходом ведомство стало полностью закрытым и перешло в основном цитата «к пропагандистским формам информационной активности». Статью военный журналист Известий написал в ответ на интервью Шойгу газете Московский комсомолец, где министр рассказал о современном состоянии российской армии и поставил себе в заслугу успешную реформу вооружённых сил. Сайт «Известий» пару дней назад разместил критический материал, но затем его удалил.

Крамник предположил, что его материал убрали с сайта «Известий» под административным давлением. Напомним, что Сердюков был отправлен в отставку на фоне скандалов с крупными хищениями в структурах, подконтрольных Минобороны.