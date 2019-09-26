Трамп возмущен позицией демократов, которые увидели основание для импичмента в расшифровке разговора его с Зеленским

Президент США Дональд Трамп возмущен позицией демократов, которые увидели основание для импичмента в расшифровке разговора американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Стенограмма была опубликована накануне.

Демократы считают, что расшифровка подтверждает версию о том, что Трамп просил Зеленского расследовать дело компании сына Джо Байдена – Байдена называют одним из наиболее вероятных кандидатов в президенты США от Демократической партии.

Накануне спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры, которая должна определить, есть ли основания для импичмента.