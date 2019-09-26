МВД может получить самый большой бюджет из всех силовых ведомств в следующем году
Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на приложение к соответствующему законопроекту.
Согласно этим данным, бюджет МВД превысит триллион рублей.
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Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на приложение к соответствующему законопроекту.
Согласно этим данным, бюджет МВД превысит триллион рублей.
Худрук Пермского академического театра Борис Мильграм: «Спектакль для театра — это святое» «Я не собираюсь увольнять сотрудника за открытое высказывание его гражданской позиции. А основания для выговора у меня есть – не качественное исполнение роли, нарушение этических норм театра, превышение должностных обязанностей…»