Сегодня Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор актеру Павлу Устинову, осужденному по так называемому «московскому делу» на три с половиной года колонии. Молодого человека обвинили в том, что во время акции протеста 3 августа он спровоцировал вывих плеча росгвардейцу. Сам Устинов говорит, что даже не участвовал в этой акции и случайно оказался на месте событий.

На фоне массовой общественной кампании в поддержку актера на прошлой неделе было принято решение об освобождении его под подписку о невыезде.