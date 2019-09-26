Прокуратура Новосибирской области признала незаконным школьное правило «Звонок для учителя». Ведомство установило, что порядок, согласно которому ученики могут покинуть класс только после того, как педагог объявит об окончании урока, нарушает права школьников на отдых между занятиями.

Несколько дней назад документ одной из школ, закрепляющий правило о том, что сигнал об окончании урока дается для учителя, опротестовала прокуратура в Рязанской области. Там ведомство нашло еще одно нарушение — за учениками в правилах были закреплены обязанности по уборке классов и столовой.