Лавров пообещал, что Россия ответит на отказ США выдать визы некоторым членам российской делегации в ГА ООН

Глава российского МИДа Сергей Лавров пообещал, что Россия ответит на отказ США выдать визы некоторым членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

В интервью газете «Коммерсантъ» министр назвал произошедшее «хамством», которое, по его словам, «нельзя терпеть».

Лавров уточнил, что визы не смогли получить десять сотрудников МИДа. Кроме того, в разрешении на въезд отказали гендиректору Роскосмоса Дмитрию Рогозину, главе Комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и руководителю Комитета по международным делам Совета Федерации Константину Косачеву.

Сам Косачев прежде говорил, что Соединенные Штаты не дали визы девяти сенаторам.