Глава американского производителя электронных сигарет подал в отставку на фоне серии заболеваний среди курильщиков

Об уходе Кевина Бернса говориться на сайте компании Juul Labs. Он сказал, что работал без перерыва для того, чтобы превратить маленькую компанию в бизнес общемирового масштаба и решил, что сейчас самое время покинуть пост руководителя.

На этой неделе стало известно о смерти еще двух человек, употреблявших электронные сигареты. Таким образом общее число погибших достигло десяти. Всего зарегистрировано более 500 случаев заболеваний среди курильщиков, однако причины отравления до сих пор до конца не выяснены.

На этом фоне в стране предложили запретить все вейпы с добавками и ароматизаторами.